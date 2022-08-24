Молдова змінила прогноз росту ВВП на "нуль"

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Уряд Молдови переглянув прогноз зростання економіки у 2022 рік до нуля з попередніх 0,3% через негативний вплив війни в Україні та зростання світових цін на енергоносії.

Про це повідомило міністерство фінансів Молдови, передає Reuters.

Прогноз інфляції на 2022 рік підвищили до 29,5% з попередніх 21,9%, а курс місцевої валюти ослаблено до 19,14 лея за 1 долар з 18,81.

Міністерство фінансів очікує, що промислове виробництво Молдови зросте на 1,5%, а сільськогосподарський сектор скоротиться на 18% через посуху.

Також уряд обговорить зміни до бюджету на 2022 рік через те, що економічні показники будуть гіршими, ніж очікувалося.

Минулого року економіка Молдови зросла майже на 14%.

Reuters нагадало, що раніше Молдова звернулася до МВФ з проханням про допомогу у звєязку з додатковими витратами на підтримку українських біженців. Наразі в країні з населенням 2,6 мільйона осіб перебуває близько 89 тисяч українців.

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