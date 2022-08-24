Виробник засобів індивідуального захисту Ansell піде з Росії

Австралійський виробник засобів індивідуального захисту Ansell заявив про плани піти з російського ринку - у компанії назвали продовження роботи в РФ недоцільним.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на заяву гендиректора компанії Ніла Селмона під час конференц-колу після публікації квартальних результатів.

"Після ретельного вивчення ми дійшли висновку, що продовжувати діяльність Ansell у Росії недоцільно, і тому зараз ми обмірковуємо вихід із цього бізнесу", - сказав Селмон.

За його словами, Ansell необхідно знайти спосіб згорнути роботу в Росії так, щоб врахувати інтереси співробітників, клієнтів та акціонерів. За словами топ-менеджера, це пріоритет компанії на найближчі місяці.

23 серпня компанія опублікувала звітність за 2022 фінансовий рік (завершився 30 червня), згідно з якою її списання внаслідок зупинки операцій у Росії становили 17 млн дол.

У червні 2021 року Ansell відкрила у Тульській області завод із виробництва рукавичок для фахівців, які працюють у важких умовах.

На першому етапі компанія планувала виробляти 2 мільйони пар рукавичок на рік, а в майбутньому - збільшити виробництво вдвічі.

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За даними СПАРК, чистий прибуток ТОВ "АНСЕЛЛ РУС" у 2021 році становив 253,6 млн рублів, компанія володіє чистими російськими активами на більш ніж 1 млрд рублів станом на минулий рік.

Економічна правда