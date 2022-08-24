Швейцарія виділила 100 мільйонів на допомогу українським виробникам молока, які постраждали від війни

Швейцарія виділила 2,5 млн швейцарських франків (близько 100 млн грн) на підтримку господарств з виробництва молока в тих регіонах, що постраждали від бойових дій, а саме: в Чернігівській, Київській та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що проєкт спрямований на покращення доступу українців до якісних молочних продуктів шляхом забезпечення гігієни доїння.

Так, зацікавлені виробники молока у постраждалих областях отримають засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо, що покриє у повній мірі їхню квартальну потребу.

Очікується, що до завершення проєкту у листопаді 2022 року ці господарства зможуть значно покращити свій фінансовий стан завдяки відновленню ланцюгів постачання продукції.

"Закупівля товарів переважно здійснюватиметься безпосередньо в тих українських постачальників, які діяли на ринку і до війни, що дасть їм можливість продовжувати надавати засоби гігієни та обслуговувати молочні господарства і надалі. На шляху до відновлення спроможності молочного сектору України важливо підтримати виробничі технології, що побудовані на дотриманні високих стандартів гігієни задля якісних та безпечних харчових продуктів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що станом на 1 серпня 2022 року вже 232 молочних господарства підтвердили потребу в одержанні гуманітарної допомоги, з них 95 – з Чернігівської області, 78 – з Київської області, 59 – з Сумської області.

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Економічна правда