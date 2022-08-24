Україна знищила російської військової техніки на $16,6 мільярда за пів року – Forbes

Знищена Збройними Силами України техніка окупантів на Хрещатику з нагоди Дня Незалежности фото Дмитра Ларіна/УП

За шість місяців повномасштабної війни проти України росіяни втратили 12 142 одиниці техніки вартістю 16,56 млрд доларів без урахування ракет, найбільшою втратою окупантів був крейсер "Москва".

Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Найбільшою втратою окупантів став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю 750 млн доларів, який у середині квітня було затоплено українськими ракетами "Нептун". Другою найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за 86 млн доларів, який сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом на Київщині.

Третім за вартістю став великий десантний корабель "Саратов" за 75 млн доларів. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська, куди доправляв воєнну техніку.

Окрім "Москви" на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на 165 млн дол. Зокрема, вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" вартістю понад 100 млн дол.

Упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на 82 млн доларів.

Також триває знищення російської авіації. Загалом Росія втратила 234 літаки на 5,3 млрд дол – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії РФ.

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Вибухи на військовому аеродромі Саки в Криму 9 серпня, до яких Київ офіційно не підтверджував свою причетність, одномоментно знищили дев’ять військових літаків РФ. Це стало найбільшою втратою авіації РФ за добу з часів Другої світової.

Серед знищеної авіатехніки – винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР орієнтовно на 230 млн доларів. На аеродромі також перебував великий десантний літак Іл-76, але, ймовірно, він встиг відлетіти до початку вибухів.

Forbes не включав в оцінку втрат вартість ракет, що їх Росія випустила по Україні, або які було збито, адже їхню точну кількість підрахувати складно.

Найбільших втрат окупанти зазнали у перший тиждень агресії – тоді Україна знищила техніку ворога на 2,2 млрд доларів. У Forbes наголошують, що величезний рівень втрат російської армії протягом перших пʼяти тижнів показує, що відступ з-під Києва, Чернігова та загалом північного напрямку був не "перегрупуванням" чи "жестом доброї волі", а безальтернативним варіантом, щоб уникнути розгрому.

Вартість знищеної техніки зменшуються з часом через виснаження російської армії та скорочення ділянок фронту, де ведеться наступ.