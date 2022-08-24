Автореєстрація ТОВ стала можливою через портал "Дія"

На порталі "Дія" після бета-тесту стала доступною послуга автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Аби зареєструвати ФОП через портал "Дія", необхідно:

авторизуватися на порталі Дія та обрати послугу ;

заповнити заяву на реєстрацію ТОВ, вказати необхідні дані;

підписати заяву електронним підписом.

Після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ. Якщо вона відповідає всім умовам, ТОВ буде зареєстровано автоматично.

Федоров нагадав, що послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором запустили ще в жовтні 2020 року. Відтоді нею скористалися близько 13 тисяч українців.

"Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час. Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", – написав міністр.

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