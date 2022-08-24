Курс валют на 24 серпня: євро знову дешевше за долар 

Курс гривні на чорному ринку 24 серпня дещо ослаб і наразі гривня коливається на рівні 40,80 - 40,94 грн за долар, євро при цьому другий день поспіль дешевше за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:40 курс долара на чорному ринку становить 40,80 - 40,94 грн, а у вівторок, 23 серпня, коливався на рівні 40,74 - 40,97 грн.

Щодо "чорного" курсу євро, він становить 40,64 - 40,90 грн. Євро майже не змінилося за добу, у вівторок котирування були 40,62 - 40,89 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,8 грн (курс на 23 серпня – 40,2 - 40,89 грн);

Євро – 40,0 - 41,0 грн (курс на 23 серпня – 40,075 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,9 - 40,5 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 40,6 - 41,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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