Ярославський через війну втратив дві третини статків – ЗМІ

Український бізнесмен Олександр Ярославський за пів року війни втратив 62% вартості своїх активів.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Україна.

За 6 місяців з початку повномасштабного вторгення Росії вартість активів бізнесмена упала до 390 млн доларів.

Найбільше подешевшали активи, які були обстріляні російськими військовими.

Зокрема, Аеропорт Харків втратив 81% вартості, або 65 млн дол, Кременчуцький НПЗ – 78%, Харківський тракторний завод – 75%.

Натомість вартість шістдесятиметрової яхти Kaiser – 50 млн дол не змінилась. На початку березня Ярославський обіцяв продати судно та гроші за нього направити на відновлення Харкова. Але розслідування УП встановило, що яхта досі належить бізнесмену.

Варто зазначити, що Уу 2021 році Forbes оцінив статки Ярославського у 820 млн дол, а на початку лютого цього року переоцінив їх в 1 млрд дол.

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