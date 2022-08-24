YouTube запускає окремий розділ для подкастів

Сервіс YouTube запускає спеціальну сторінку для подкастів - поки вона доступна тільки в США.

Про це пише The Verge.

"Оскільки межі між подкастингом і YouTube стираються, будь-який крок компанії до консолідації прослуховування може стати проблемою для конкурентів Spotify і Apple Podcasts.

Сторінка дебютувала наприкінці липня та все ще перебуває в процесі тестування. Сторінка поки доступна лише в США.

Нова сторінка містить популярні шоу та канали, які вже мають мільйони підписників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розділ з подкастами не настільки складний, як у платформ-конкурентів. Дослідження, проведене Cumulus у травні, показало, що YouTube уже перевершує Apple Podcasts і Spotify завдяки зростанню кількості відеоподкастів і простоті використання, тому платформа намагається дотримуватися формату, який уже знає аудиторія.

Присутність YouTube у сфері подкастингу скоріше не стало результатом свідомої стратегії, пише The Verge.

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Apple була першим технічним гігантом, який вийшов на ринок, запустивши подкасти в 2005 році. Spotify почав активно розвивати подкастинг у 2019 році, придбавши студії та технічні компанії, а також уклавши угоди з такими зірками, як Джо Роган і Алекс Купер.

Тим часом подкасти на YouTube просто виникли один за одним, тому що все так чи інакше потрапляє на YouTube.

Економічна правда