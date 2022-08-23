Нацбанк просить відмовлятися від пошкоджених банкнот під час розрахунків: причина

Національний банк закликає українців відмовлятися від банкнот з отворами та іншими пошкодженнями під час розрахунків, адже вони могли потрапити в обіг з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Такі кошти, пояснили в НБУ, могли бути пошкоджені самими банками аби привести банкноти в неплатіжний стан у разі загрози окупації російськими військами. Такі банкноти могли бути викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

Банкноти можуть бути пошкоджені механічним способом (обрізання не менше половини банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

"Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитися та попросити іншу. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників", – повідомляє регулятор.

Такі банкноти не потрібно приймати під час готівкових розрахунків, адже вони перестали бути платіжним засобом. Банки не мають права здійснювати обмін пошкоджених такими способами банкнот, а повинні вилучати їх і надсилати НБУ для дослідження, а також інформувати правоохоронні органи.

У разі виникнення сумніву щодо справжності банкноти, громадянам потрібно звертатися в будь-який банк. Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про вилучення з обігу таких банкнот інформуються правоохоронні органи, які здійснюватимуть відповідні розслідування.

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