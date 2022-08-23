До німецього Ростока прибув перший потяг із українським збіжжям

До зернового терміналу німецького портового міста Росток у вівторок прибув перший потяг із українським збіжжям, який привіз 1200 тонн кукурудзи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

Зазначається, що 21 вагон із українським збіжжям прибув до морського порту Ростока у вівторок уранці. За словами представника порту Якоба Любіґа, вантаж із України був у дорозі п’ять-вісім днів.

Після прибуття на кордон України та Польщі збіжжя перевантажили на інший вагон. Тепер кукурудза буде тимчасово зберігатися в зерносховищах Ростока. Куди воно буде направлене далі, поки не вирішили.

Любіґ стверджує, що збіжжя, яке було зібрано минулого року, має вигляд якісного. У Ростоку очікують прибуття наступних трьох потягів з українським збіжжям.

Нагадаємо, за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Раніше повідомлялося, що Іспанія запустила пілотний проєкт із транспортування зерна поїздом з України як альтернативу або доповнення до морського транспорту.

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