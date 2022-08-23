Telegram хоче продавати унікальні нікнейми за криптовалюту

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Унікальні нікнейми у месенджері Telegram продаватимуть на аукціонах за криптовалюту.

Таку послугу анонсував засновник Telegram Павло Дуров у своєму каналі.

Він зазначив, що платформа для аукціонів матиме вигляд маркетплейсу доменних імен на окремому блокчейні.

Дуров нагадав, що раніше месенджер вже тестував продажі доменних імен, зокрема, успішним був аукціон з купівлею TON.

Нікнейм Wallet.ton купили за 260 тис дол, а casino.ton – за 244 тис дол.

"Якщо домену TON вдалося досягти таких результатів, уявіть, наскільки успішним може бути Telegram із його 700 мільйонами користувачів. Якщо ми виставимо на аукціон зарезервовані імена користувачів, або посилання на групи та канали. На додаток до мільйонів привабливих адрес, таких як @storm або @royal, усі чотирибуквені імена користувачів можуть бути доступні для продажу (@bank, @club, @game, @gift тощо)", – пише Дуров.

Пізніше частиною цього ринку можуть стати канали, стікери чи емодзі.

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На новій платформі власники імен користувачів зможуть їх передавати покупцям у захищених угодах. Право власності буде захищене за допомогою смарт-контрактів.

Аукціони на доменні імена можуть стати додатковим джерелом доходу для Telegram, який з початку свого функціонування фактично не мав монетизації. Компанія почала залучати перші кошти від платної підписки у червні.





