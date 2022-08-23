Найбільший польський виробник добрив скоротив виробництво через ціни на газ

Найбільша хімічна компанія Польщі Grupa Azoty припинила виробництво деяких своїх ключових продуктів, таких як азотні добрива і капролактам, та скоротила виробництво аміаку через рекордні ціни на газ.

Про це пише Bloomberg.

"Поточна ситуація на ринку природного газу, що визначає рентабельність видобутку, є винятковою, повністю незалежною від компанії, і її неможливо було передбачити раніше", - йдеться в заяві Grupa Azoty у вівторок.

Компанія не уточнює, як довго триватимуть ці заходи.

На тлі цієї нвини акції Grupa Azoty впали на 10%.

"Контрольований державою холдинг досі намагався уникати скорочення виробництва добрив, навіть після того, як європейські ціни на газ цього року зросли більш ніж у чотири рази, оскільки скорочення поставок з Росії викликало енергетичну кризу.

Yara International ASA, норвезький аналог Azoty, минулого місяця скоротила виробництво", - пише агентство.

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"Ця заява є дуже негативною, але очікуваною, оскільки виробництво добрив за такими високими цінами на газ просто не окупається", - сказав аналітик Bank Pekao SA Кшиштоф Козель.

Grupa Azoty називає себе другим найбільшим виробником мінеральних добрив в ЄС. Компанія є одним із найбільших покупців природного газу в Польщі, споживаючи понад 20 гігават-годин палива щороку.

Міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик заявив, що Grupa Azoty має достатньо запасів, щоб забезпечити добривами для осінньої посівної. Він висловив надію на стабілізацію газового ринку, оскільки Польщі також "треба думати про весняну сівбу".

Нагадаємо:

У понеділок біржові ціни на газ у Європі вперше з березня перевищили позначку в 3000 дол за тисячу кубометрів: на тлі заяви "Газпрому" про зупинку "Північного потоку-1" через ремонт.

Економічна правда