Ціни на нафту зросли, оскільки обмеженість пропозиції знову на порядку денному – Reuters

Ціни на нафту у вівторок зросли на 1 долар за барель, оскільки обмеженість пропозиції знову повернулася в центр уваги внаслідок висунення Саудівською Аравією ідеї про скорочення видобутку ОПЕК+ для підтримки цін.

Про це пише Reuters.

Міністр енергетики Саудівської Аравії сказав, що ОПЕК+ має засоби для вирішення проблем, включаючи скорочення видобутку.

Нафта Brent подорожчала на 77 центів, або 0,8%, до 97,25 доларів за барель станом на 08:14 GMT. Нафта West Texas Intermediate у США подорожчала на 94 центи, або на 1,0%, до 91,30 долара.

"Чи є виправданим скорочення видобутку ОПЕК або ОПЕК+ після вересня, це питання залишається дискусійним", - сказав Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.

"Незважаючи на нещодавню слабкість, спричинену інфляцією, останнім часом ринок нафти, здається, досяг дна", - додав він.

У 2022 році нафта різко подорожчала, наблизившись у березні до історичного максимуму в 147 доларів після того, як вторгнення Росії в Україну посилило занепокоєння щодо пропозиції. Занепокоєння щодо глобальної рецесії, зростання інфляції та ослаблення попиту відтоді тиснули на ціни, нагадує Reuters.

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Також у центрі уваги перспектива ядерної угоди між Іраном і світовими державами, яка дозволить Ірану збільшити експорт нафти. Високопоставлений чиновник США повідомив Reuters у понеділок, що Іран відмовився від деяких своїх основних вимог щодо відновлення угоди.

Повідомляється також, що останні щотижневі звіти про запаси в США, як очікується, покажуть зниження запасів нафти на 1,5 мільйона барелів.

Економічна правда