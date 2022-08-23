Окупанти накопичують техніку на ЗАЕС, збільшили кількість військових – Енергоатом

Російські загарбники накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Telegram.

"Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок", - йдеться у повідомленні.

Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого - сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

Також зазначається, що окупанти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" військових, дехто з них – у масках.

Економічна правда