Сервіс аудіокниг Storytel припинить роботу в Росії

Шведський сервіс електронних та аудіокниг Storytel припинить роботу в РФ 1 жовтня.

Про це йдеться у його листі до клієнтів, пише РБК.

Кошти за сплачену передплату обіцяють повернути.

"У нас сумні новини - продовжувати користуватися додатком ви зможете тільки до 30 вересня цього року, з 1 жовтня додаток стане недоступним", - повідомили в Storytel.

Якщо у користувача була оформлена передплата на кілька місяців, то гроші за невикористаний період обіцяють повернути до 30 вересня.

Натомість у компанії повідомили, що після 1 жовтня передплатники Storytel зможуть три місяці безкоштовно користуватися книжковим сервісом "Літрес".

Storytel - один із найбільших світових підписних сервісів електронних та аудіокниг. Він працював у Росії з 2017 року, але у березні 2022-го оголосив про зупинення діяльності на території РФ.

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Економічна правда