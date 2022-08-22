У Держспецзвʼязку попередили про ризик російських кібератак до Дня Незалежности

До Дня Незалежности можуть посилитися атаки з боку російських хакерів, тож у Держспецзвʼязку нагадали, як убезпечити себе від них.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Саме у значні державні дати зазвичай активізується ворог. Тому ми очікуємо посилення атак з боку окупантів напередодні та в день відзначення найважливішого для українців державного свята – Дня Незалежності. І не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі", – йдеться у повідомленні.

Держспецзвʼязку нагадує, що у зоні підвищеної небезпеки з боку російських хакерів – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави.

Аби убезпечитися, у службі наголошують на важливості мати надійні паролі до всіх важливих облікових записів та встановленні двофакторної автентифікації. Варто вчасно оновлювати програми на компʼютері та смартфоні, видалити усі піратські та російські програми.

Радиться мати резервні копії важливих документів та файлів, а також встановити на пристрій антивірус, не завантажувати файли з невідомих джерел.

Часто хакери атакують саме за допомогою розсилання небезпечних електронних листів із "гарячими" темами, наприклад – про додаткові виплати. У разі отримання підозрілого листа не можна переходити за жодними посиланнями у ньому, а довіряти варто лише інформації з офіційних та перевірених джерел. "Якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" або інші подібні обіцянки, обов’язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Часто за схожими повідомленнями ховаються фішингові атаки", – кажуть у службі.