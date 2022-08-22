Загроза рецесії: світові ринки падають в очікуванні рішення Федрезерву

Світові фондові ринки почали втрачати вартість в очікуванні майбутнього рішення Федерального резерву щодо облікової ставки, яка може знову стрімко зрости.

Про це повідомляє Financial Times.

Американські та європейські акції впали, оскільки погіршилися прогнози для великих світових економік, при цьому акції технологічних компаній сильно постраждали через побоювання, що Федеральна резервна система цього тижня знову зважиться на різке підвищення ключової ставки.

Технологічний індекс Nasdaq Composite впав понад як на 2 відсотки, а стрімінґова компанія Netflix впала відразу на понад 6%. Amazon, Tesla та напівпровідниковий гігант Nvidia також втратили приблизно 3%.

Індекс S&P 500, який є показником для акцій топ-500 компаній Штатів, знизився на 1,6% у порівнянні з ранніми торгами, чим перервав чотиритижневе зростання.

Страх рецесії на ринках посилилися у понеділок на тлі рекордного подорожчання електроенергії в Європі та цін на газ, що перетнули 3000 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Як наслідок, євро впав майже на 1% проти долара до 0,994 долара, вперше опустившись нижче 1 долара після того, як у липні досяг паритету вперше з 2002 року.

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Регіональний індекс Stoxx Europe 600 закрився на 1% нижче, а німецький Dax впав на 2,3%.





