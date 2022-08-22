"Газпром" погодився дати Молдові відстрочку на оплату за газ

Російська газова компанія "Газпром" у понеділок схвалила відтермінування платежу за постачання газу акціонерному товариству "Молдовагаз" у серпні 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення"Газпрому".

"АТ "Молдовагаз" не виконало контрактних зобов'язань перед ПАТ "Газпром" щодо оплати авансу за постачання газу в серпні 2022 року. У зв'язку з цим "Молдовагаз" звернувся до "Газпрому" з проханням перенести термін оплати авансу до 1 вересня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

"Газпром" ухвалив рішення у винятковому порядку погодитися з цим проханням", – додали в російській компанії.

У середині серпня керівник молдовської компанії "Молдовагаз", яка фактично контролюється російським "Газпромом" Вадим Чебан заявив, що не зможе заплатити за російський газ, спожитий у серпні – не вистачає грошей.

Він пояснив, що причиною цього стала відмінна методологія розрахунку тарифу за газ Національного агентства з регулювання енергетики Молдови, яке підвищило його не настільки високо, як цього просив "Молдовагаз".

Після цього компанія звернулась до "Газпрому" з проханням відтермінувати сплату за газ у серпні.

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Раніше стало відомо, що дві аудиторські компанії з Норвегії та Великої Британії проведуть аудит давньої заборгованості компанії "Молдовагаз" перед "Газпромом".

Кишинів та Москва домовились про аудит заборгованості у жовтні минулого року, коли у Молдові діяв режим надзвичайного стану через недостатні обсяги поставок газу від "Газпрому".

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