Суверенний фонд Норвегії, найбільший у світі, заявив про зростання кількості кібератак

Атаки хакерів стали основною проблемою для найбільшого у світі суверенного фонду - Фонду національного добробуту Норвегії.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів виконавчий директор фонду Ніколай Танген.

За словами Тангена, за останні два-три роки кількість значних спроб хакерських атак проти фонду, який управляє активами на 1,2 трильйона доларів США, подвоїлася.

"Я турбуюся через кібератаки сильніше, ніж через волатильні ринки. Ми бачимо набагато більше спроб, більше атак, вони стають дедалі витонченішими", - визнав глава фонду.

Наразі норвезький фонд стикається в середньому із трьома атаками на день, які класифікуються як "серйозні". У рік кількість атак досягає 100 000, з яких понад 1000 розцінюються як "серйозні".

За останні місяці кількість кібератак, спрямованих на фінансову індустрію, різко зросла. За даними SonicWall, у першій половині 2022 року кількість атак у всьому світі зросла на 11 відсотків, але в банках і фінансових установах вони подвоїлися.

Зловмисники при цьому можуть бути різними: від приватних злочинних груп до державних хакерів. За словами Білла Коннера, виконавчого голови SonicWall, Росія, Китай, Іран і Північна Корея є найактивнішими в кіберагресії. "У міру посилення санкцій потреба в грошах також зростає", - сказав він.

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Нагадаємо:

Суверенний фонд багатства Норвегії, який є найбільшим у світі державним фондом багатства, зафіксував за першу половину року найбільші за існування доларові втрати через волатильність на світових ринках.

Економічна правда