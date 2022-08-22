Німецькі компанії оцінили втрати від виходу з РФ у 10 мільярдів євро – ЗМІ

З початку повномасштабної війни в Україні німецкі компанії списали понад 10 млрд євро через вихід із російського ринку чи скорочення співпраці з РФ.

Про це пише газета Handelsblatt із посиланням на власний аналіз фінансових звітностей німецьких компаній.

Видання зазначає, що компанії більше не розраховують на отримання прибутку від матеріальних активів та акцій у Росії та Білорусі, тому ухвалили рішення більше не враховувати їх у своїй звітності.

Зокрема, німецький енергогігант Uniper списав зі свого балансу 2 млрдд євро, у тому числі через зупинку проєкту газопроводу "Північний потік-2" та призупинення роботи російської "дочки" Unipro

У звіті Uniper також йдеться про рекордні збитки у розмірі 12,4 млрд євро, переважно через зниження постачань російського газу до Європи - "Газпром" скоротив їх із середини червня. У липні енергокомпанія зверталася до німецького уряду за допомогою у розмірі 9 млрд євро.

Повідомлялось, що для підтримки Uniper влада ФРН може викупити понад 30% компанії.

"Не тільки Uniper, але й інші великі компанії, такі як BASF, надто мало враховували в аналізі ризиків російські поставки газу і тепер змушені вирішувати складні питання зведення балансів з метою покриття втрат", - зазначає директор інституту корпоративного управління при Франкфуртській школі фінансів та менеджменту Крістіан Штренгер, коментар якого наводиться у матеріалі.

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При цьому, найпоширеніший спосіб звільнення від російських активів для німецьких компаній - продаж місцевих дочок російському керівництву.

Однак аналітики Handelsblatt зауважують, що за такої схеми компанії теж зазнають збитків, оскільки продають власність за заниженою символічною ціною.

Зокрема, повідомлялось, що мережа OBI продала свій російський бізнес за 600 рублів.

Економічна правда