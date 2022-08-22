Курс валют на 22 серпня: готівкова гривня стабільна, євро стало дешевше
Курс гривні на чорному ринку 22 серпня стабільна відносно котирувань наприкінці минулого тижня, гривня коливається на рівні 40,71 - 40,90 грн за долар. Курс євро при цьому ослаб.
Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:20 курс долара на чорному ринку становить 40,71 - 40,90 грн, а у пʼятницю, 19 серпня, коливався на рівні 40,74 - 41,02 грн. Готівковий курс гривні продовжив ослаблення, розпочате минулого тижня.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,0 - 40,88 грн (курс на 19 серпня – 40,0 - 40,8 грн);
- Євро – 40,25 - 41,1 грн (курс на 19 серпня – 40,3 - 41,2 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,75 - 39,99 грн;
- Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;
- Райффайзен – 40,6 - 41,2 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.
Нагадуємо:
Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.
Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США