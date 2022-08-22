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Фінська енергокомпанія через суд хоче стягнути з "Росатома" 2 мільярди євро

Понеділок, 22 серпня 2022, 13:48 - Анастасія Жарикова
 
VESA MOILANEN/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Фінська енергокомпанія Fennovoima розпочала арбітражний розгляд щодо російської ДК "Росатом" стосовно нереаліхованого проєкту АЕС "Ханхіківі-1" та вимагає 2 мільярди євро.

Про це повідомив гендиректор Fennovoima Йоахім Шпехт в інтерв'ю фінській Helsingin Sanomat, передає Інтерфакс-Україна.

Загальна сума вимог до "Росатому" становить близько 2 млрд євро З них  800 млн євро – внесений Fennovoima авансовий платіж на користь RAOS Project (фінської структури "Росатому").

На початку 2022 р. "Росатом" попередив фінську сторону про можливі затримки у проєкті. Існував ризик перенесення проєкту на кілька років. Це одніа з причин, чому Фінляндія відмовилася від будівництва АЕС "Ханхіківі-1".

На початку травня Fennovoima, 34% в якій належить ДК "Росатом", в односторонньому порядку розірвала контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" зі структурою "Росатому" RAOS, а наприкінці травня відкликала заявку на ліцензію для будівництва. 

Натомість держкорпорація "Росатом" розраховує у повному обсязі повернути витрати на проєкт АЕС "Ханхіківі" у Фінляндії, контракт за яким розірвала фінська сторона. Корпорація готова звернутися до міжнародного арбітражу, заявляв гендиректор російської корпорації Олексій Лихачов.



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