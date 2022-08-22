Обсяг витрат на товари повернувся на довоєнний рівень – Visa

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Українці повертаються до довоєнних обсягів витрат, зокрема, власники карток платіжної системи Visa.

Про це розповіла віцепрезидентка компанії Visa Віра Платонова в інтервʼю Forbes.ua.

"Якщо порівняти з лютим, взявши значення цього місяця за 100%, денний обсяг зняття готівки у березні "просів" до 58%, а платежі за товари та послуги - до 73%. Через складнощі з інкасацією в банкоматах у березні популярною стала послуга зняття готівки в касах магазинів: "плюс" 20% за обсягом транзакцій порівняно з лютим. У червні цей показник повернувся до довоєнних показників", – розповіла Платонова.

Вона зауважила, що у червні зняття готівки становило вже 77% від лютневого показника, а торговельні операції зросли до 107%.

"Тобто ми можемо сказати, що Україна повернулась до довоєнних обсягів витрат у торговельних мережах та інтернет-платежах", – зазначила Платонова.

Натомість спостерігається скорочення в секторі малого та середнього бізнесу. Серед сегменту із місячним оборотом до 35 тис дол, понад 10% припинили існування.

"З того, що бачимо ми, не можуть повноцінно відновитись підприємства ресторанного бізнесу, пошиття та торгівлі одягом, сфери відпочинку та SPА-послуг. Вони майже зникли або показують дуже незначні показники в наших цифрах. Знизилася частка транзакцій у сегменті електронної комерції", – сказала Платонова.

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