Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо уповільнення світової економіки

Ціни на нафту впали в понеділок після трьох днів зростання, оскільки інвестори стурбовані, що агресивне підвищення процентних ставок у США послабить світову економіку та знизить попит на паливо. Зміцнення долара також посилило тиск на ринок.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,20, або на 1,2%, до $95,52 за барель до 04:58 GMT.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у вересні впали на 1,24 долара, або на 1,4%, до 89,53 долара за барель.

Жовтневі ф'ючерси впали на 1,17 дол (1.3%) - до 89,27 дол за барель.

Причини

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"Зростання побоювань щодо уповільнення світової економіки стало причиною падіння нафтових ринків", - сказав старший економіст Nomura Securities Тацуфумі Окоші.

"Зростання долара США також спонукало до нових продажів", - додав він.

Індекс долара піднявся до п'ятитижневого максимуму в понеділок після того, як президент ФРС Річмонда Томас Баркін заявив, що керівники центральних банків прагнуть до швидшого підвищення процентних ставок.

Зміцнення долара робить нафту дорожчою для покупців в інших валютах.

Інвестори будуть уважно стежити за коментарями голови ФРС Джерома Пауелла під час його виступу на щорічній глобальній конференції центральних банків у Джексон-Хоулі у п’ятницю.

Вважається, що ФРС має більше можливостей для підвищення ставок, ніж центральні банки інших великих економік, які є більш крихкими.

Ціни також впали через занепокоєння щодо уповільнення попиту на паливо в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, через дефіцит електроенергії на південному заході, викликаного спекою.

Економічна правда