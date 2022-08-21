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Станом на 21 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому в Telegram.

Повідомляється, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

"5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", – йдеться в повідомленні.

Через обстріли 6 серпня було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, а 20 серпня, діями окупантів було пошкоджено естакаду, за допомогою якої персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків.

З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається.

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Наразі вироблення електроенергії на АЕС продовжується для потреб вітчизняної енергосистеми.

Нагадаємо:

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

НАЕК "Енергоатом" наголошує, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.