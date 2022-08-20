США планують закупити 150 тисяч тонн українського зерна для подолання продовольчої кризи у світі

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США планують закупити близько 150 тис тонн зерна в України протягом наступних кількох тижнів для майбутньої доставки продовольчої допомоги з портів, які більше не заблоковані війною.

Про це повідомляє Associated Press.

Керівник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Бізлі зазначив, що кінцеві пункти призначення зерна наразі не підтверджені. Зараз ми спостерігаємо черговий невдалий сезоном дощів протягом декількох останні тижнів в африканському регіоні.

Всесвітня продовольча програма каже, що 22 млн людей голодують. Ситуація, що склалася на Африканському Розі, (півострів у Східній Африці – ред.) на думку Бізла, є ідеальним штормом на вершині ідеального шторму, цунамі на вершині цунамі, оскільки схильний до посухи регіон намагається впоратися з високими цінами на продовольство та паливо, частково викликаними війною в Україні.

За словами Бізлі, довгоочікуване судно першої допомоги з України перевозить 23 тис тонн зерна, яких достатньо, щоб прогодувати 1,5 млн людей повним раціоном протягом місяця. Очікується, що він пристане до Джибуті 26 або 27 серпня, і пшеницю мають відправити сухопутним транспортом до північної Ефіопії, де мільйони людей у ​​регіонах Тиграй, Афар і Амхара зіткнулися не лише з посухою, а й війною.

Україна була джерелом половини зерна, яке ВПП закупила минулого року, щоб нагодувати 130 млн голодуючих. Але повільне відновлення українських портів і обережний рух вантажних суден через заміноване Чорне море не вирішать глобальну кризу продовольчої безпеки, зазначив Бізлі.

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Нагадаємо:

У вівторок, 9 серпня, 2 судна вийшли із порту "Чорноморськ" з загальним обсягом вантажу 70 тис тонн.

Посуха, пандемія коронавірусу та російська війна в Україні можуть викликати у світі "найсильніший з часів Другої світової війни" голод.