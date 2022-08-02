Фінська енергетична компанія, яка купувала російську нафту, розірвала контракт з постачальником
Вівторок, 2 серпня 2022, 17:32 -
Фінська енергетична компанія Tampereen sähkölaitos заявила, що припинила постачання російської нафти, які здійснювала компанія Teboil.
Про це повідомляє Yle.
"Компанія допустила прорахунок при купівлі нафти у Teboil, і ми негайно вжили заходів, щоб виправити ситуацію", – заявила голова правління Tampereen sähkölaitos Мар'ют Онтронен.
За словами Онтронен, контракт на постачання з Teboil було розірвано.
"Ми постараємося укласти нові контракти протягом цього тижня", – пообіцяла голова правління Tampereen sähkölaitos.
Варто зазначити, що компанія Teboil належить російській компанії "Лукойл".