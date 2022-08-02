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Фінська енергетична компанія, яка купувала російську нафту, розірвала контракт з постачальником

Вівторок, 2 серпня 2022, 17:32 - Економічна правда

Фінська енергетична компанія Tampereen sähkölaitos заявила, що припинила постачання російської нафти, які здійснювала компанія Teboil.

Про це повідомляє Yle.

"Компанія допустила прорахунок при купівлі нафти у Teboil, і ми негайно вжили заходів, щоб виправити ситуацію", – заявила голова правління Tampereen sähkölaitos Мар'ют Онтронен.

За словами Онтронен, контракт на постачання з Teboil було розірвано.

"Ми постараємося укласти нові контракти протягом цього тижня", – пообіцяла голова правління Tampereen sähkölaitos.

Варто зазначити, що компанія Teboil належить російській компанії "Лукойл".

нафта Лукойл
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