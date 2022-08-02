Норвезький виробник фарб Jotun йде з Росії: продав бізнес місцевій компанії

Норвезький виробник фарб Jotun оголосив про продаж бізнесу в РФ та вихід з країни.

Про це йдеться у заяві компанії від 2 серпня.

Компанія нагадала, що закрила фабрику у РФ 3 березня.

Тепер Jotun продала акції у своїй дочірній компанії "Jotun Paints" LLC. Покупець - російська компанія "Атомстройкомплекс".

Працівники збережуть свої робочі місця в компанії за нового власника.

"Ми працювали над пошуком рішення для нашої діяльності в Росії з кінця лютого. Працювати в країні в умовах санкційних режимів стає дедалі складніше, і ми розуміємо, що найближчим часом ситуація не зміниться.

Наші співробітники були нашим головним пріоритетом, і протягом останніх кількох місяців було розглянуто кілька варіантів", - заявив президент і генеральний директор компанії Мортен Фон.

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Jotun присутня в Росії з 1989 року і має власні виробничі потужності з 2017 року. На кінець 2021 року компанія працювала у всіх основних частинах країни з штатом понад 300 осіб. Нинішні працівники збережуть свої посади за існуючими угодами та умовами з новим власником.

Бренди, інтелектуальна власність і технології не є частиною угоди.

Вартість угоди не розголошується.

Еконмічна правда