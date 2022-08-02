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Укргазбанк достроково погасив 3 мільярди кредиту рефінансування

Вівторок, 2 серпня 2022, 16:10 - Економічна правда

Державний Укргазбанк достроково погасив кредит рефінансування, отриманий від НБУ.

Про це повідомляє пресслужба фінансової установи.

"2 серпня 2022 року державний УКРГАЗБАНК здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування в сумі 3 млрд гривень, отриманого від Національного банку України у поточному році", 0 йдеться в повідомленні.

У банку додали, що огашення відбулося завдяки позитивній динаміці залучення коштів юридичних та фізичних осіб у липні. 

Нагадуємо:

У березні державний "Укргазбанк" заявив, що готовий віддати всю готівку в рублях тим військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.

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