Uber у другому кварталі зазнав збитків у понад 2,5 мільярда доларів 

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Американська компанія Uber Technologies у другому кварталі зазнала збитків, але подвоїла виторг удвічі, перевищивши прогнози аналітиків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У компанії зазначили, що чистий збиток у квітні-червні становив 2,6 млрд доларів, або 1,33 дол на акцію, порівняно з прибутком у розмірі $1,14 млрд, або $0,58 на акцію, за аналогічний період 2021 року.

Консенсус-прогноз аналітиків передбачав квартальні збитки у розмірі 27 центів на акцію.

Негативним чинником для компанії стало списання 1,7 млрд дол, зумовлене переважно переоцінкою вартості інвестицій у фірми Aurora, Grab та Zomato.

Головний показник рентабельності операцій Uber становив 364 млн дол, тоді як роком раніше показник був від’ємним – -509 млн дол.

Квартальний виторг Uber піднявся більш ніж удвічі – до $8,07 млрд із $3,93 млрд роком раніше. Опитані FactSet експерти у середньому прогнозували цей показник на рівні 7,36 млрд дол.

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Виторг у сфері доставки їжі (Uber Eats) зріс на 37% порівняно з другим кварталом минулого року, до 2,69 млрд дол, у сегменті таксі - у 2,2 рази (на 120%), до 1,62 млрд дол.

Сукупний обсяг замовлень компанії збільшився на 33% - до $29,08 млрд, зокрема замовлення Uber Eats зросли на 7% - до 13,88 млрд дол, сервісу таксі - на 55%, 13,36 млрд дол. Замовлення логістичного підрозділу злетіли більш ніж уп’ятеро і становили 1,84 млрд дол.

Кількість користувачів платформ Uber (активність облікового запису не рідше одного разу на місяць) у минулому кварталі підвищилася на 21% - до 122 млн.