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Rozetka дозволила компаніям зберігати товари на її складах у Києві і Львові

Вівторок, 2 серпня 2022, 15:10 - Олексій Павлиш

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka заявив, що готовий надати свої склади для зберігання товарів усім компаніям, а не лише продавцям маркетплейсу.

Про це йдеться у повідомленні ритейлера.

Наразі послуга доступна на складах у Києві та Львові. Термін зберігання товарів необмежений.

"Перевезти їх на склад онлайн-ритейлера можна як самотужки, так і доступними сервісами кур’єрського доставлення", - йдеться у повідомленні.

"Через бойові дії чимало наших колег втратили склади, де можна було безпечно тримати свої товари, і змушені терміново евакуйовувати їх та шукати нові площі для зберігання.

Ми готові допомогти та надати до їхніх послуг свої логістичні центри найвищого класу", - заявив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Економічна правда

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