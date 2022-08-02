Rozetka дозволила компаніям зберігати товари на її складах у Києві і Львові
Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka заявив, що готовий надати свої склади для зберігання товарів усім компаніям, а не лише продавцям маркетплейсу.
Про це йдеться у повідомленні ритейлера.
Наразі послуга доступна на складах у Києві та Львові. Термін зберігання товарів необмежений.
"Перевезти їх на склад онлайн-ритейлера можна як самотужки, так і доступними сервісами кур’єрського доставлення", - йдеться у повідомленні.
"Через бойові дії чимало наших колег втратили склади, де можна було безпечно тримати свої товари, і змушені терміново евакуйовувати їх та шукати нові площі для зберігання.
Ми готові допомогти та надати до їхніх послуг свої логістичні центри найвищого класу", - заявив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.
Економічна правда