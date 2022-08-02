НБУ запускає сайт з фінансової грамотності: мета та цільова аудиторія

Національний банк презентував сайт із фінансової грамотності "Талан", який призначений в першу чергу для підготовки освітян.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі розповіли, що основною метою створення сайту є формування й розвиток спільноти педагогів-тренерів із фінансової грамотності в Україні.

"Запуск такого інформаційного майданчика сприятиме підвищенню фінансової обізнаності українців, посиленню кваліфікації педагогів у сфері фінансової грамотності, залученню педагогів, дітей та молоді до заходів НБУ та ширшому розповсюдженню навчальних матеріалів із фінансової грамотності", – впевнені в Нацбанку.

Наразі, за даними дослідження проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору" та НБУ, рівень фінансової грамотності українців перебуває на позначці 12,3 бала із 21 можливого. Натомість мінімальний цільовий рівень, рекомендований Організацією економічного співробітництва та розвитку, становить 14 балів.

Найнижчий показник серед учасників дослідження має вікова група 18–24 роки. Серед основних причин такого низького рівня фінансової грамотності називають такі:

предмет фінансова грамотність викладається лише в 10% шкіл;

немає системи якісної підготовки викладачів із цього предмета;

у сім'ях зазвичай уникають розмов про фінанси;

у дітей здебільшого відсутній досвід користування фінансовими послугами.

Водночас 79% українців хочуть, щоб курс фінансова грамотність викладався у школі.

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"Сайт "ТАЛАНˮ – це перший крок Національного банку для підготовки вчителів, які викладатимуть предмет "Підприємництво та фінансова грамотність" у школах. Другий наш крок – організація навчання для вчителів", – зауважив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Економічна правда