Мінагро погодило перші чотири гранти на розвиток садівництва: хто отримав

Міністерство аграрної політики видало перші чотири накази про надання гранту для закладки садів та ягідників на загальну суму 16,8 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінагро.

"За останній місяць Ощадбанк опрацював заявки від 61-го агропідприємства і в результаті передав на розгляд Мінагрополітики 40 із них: 33 – на розвиток садівництва, 7 – теплиць. Робочі групи міністерства вже опрацювали 23 заявки і за чотирма вищезгаданими погодили надання гранту. Наразі на розгляді перебуває ще 1 заявка на отримання гранту для створення або розвитку тепличного господарства та 16 – на закладку саду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гранти з теплиць дозволяють агропідприємцям залучити до 7 млн грн, під закладку садів - до 10 млн грн. А загалом на програму держава виділить 16 млрд грн.

"Агро завжди було драйвером розвитку української економіки. І сьогодні, у час постійних викликів для нашої країни час, саме ця галузь може і готова стати основою для розвитку малого й середнього підприємництва в Україні", – заявив міністр Микола Сольський.

У червні уряд започаткував фінансову підтримку бізнесу в рамках урядової програми "єРобота". Підприємці мають змогу отримати урядові гранти на навчання, створення та розвиток власної справи.

Міністерство аграрної політики курує з них два напрями, які стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.

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Кожну заявку Мінагрополітики опрацьовує протягом 10 робочих днів після надходження від Ощаду.

Гранти отримають:

ТОВ "Бонелет" (Одеська область, власниця – Олена Яцун);

ТОВ "Сад Переяслава" (Київська область, власники – Віктор Шеремета і Сергій Сиворко);

ТОВ "Органік Захід-груп" (Львівська область, власники – Роман Мельник, Юрій Чернобай і Тарас Калита);

ФГ "Житні лани" (Івано-Франківська область, власник – Володимир Чумбей).

Нагадаємо:

Підприємці у рамках програми "єРобота" можуть отримати компенсацію для створення власного садового господарства площею до 25 га.

Економічна правда