Дністровська ГЕС різко скоротила виробництво через історично низький рівень води

Дністровська ГЕС у липні скоротила виробництво електроенергії на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року через критично низький рівень води у Дністровському водосховищі.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

Підкреслюється, що за 28 днів липня цього року приплив до Дністровського водосховища становив 64 м3/с, що становить лише 19% місячної норми та 99% забезпеченості. Це найменше середнє значення припливу води у липні за весь період експлуатації Дністровського водосховища, починаючи з 1985 р.

"За останню декаду липня середньодобовий приплив води до Дністровського водосховища зменшився більше ніж втричі у порівнянні з середніми значеннями за багато років. Мала водність призвела до того, що у липні місяці поточного року виробіток електроенергії на Дністровській ГЕС зменшився на 43% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

При цьому, в Укргідроенерго прогнозують, що ситуація й далі погіршуватиметься.

"Можна очікувати й надалі збереження низького припливу з тенденцією до зниження, що призведе до зменшення виробітку електроенергії на Дністровській ГЕС у порівнянні з попередніми роками та подальшого зниження рівнів в Дністровському водосховищі для забезпечення мінімальних екологічних попусків в нижній б’єф", - заявили в підприємстві.

"У зв’язку з природними явищами засухи та маловоддя, компанією було скориговано стратегію торгівлі, оскільки найважливішим є забезпечення санітарного попуску та економія водних ресурсів", - заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності Богдан Сухецький.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда