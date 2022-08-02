На спецрахунку НБУ для допомоги армії залишилось майже 2,5 мільярда

НБУ

Залишок коштів на спецрахунку Нацбанку для підтримки ЗСУ становить 2,48 мільярда гривень, за минулий тиждень на нього надійшло понад 139 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

137,9 млн грн Нацбанк перерахував на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Загалом НБУ перерахував на потреби військових понад 17,9 млрд грн. З них:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 13 401 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 912 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.

У національному регуляторі додали, що всього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 20 млрд грн в еквіваленті.

Більше 7,1 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

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Детальніше про те, як перерахувати кошти для допомоги українській армії, за посиланням.

Економічна правда