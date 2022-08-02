Виробництво ліфтів у РФ впало на 40% через вихід іноземних виробників

У РФ у першому півріччі 2022 року на 41% скоротилось виробництво ліфтів порівняно з тим самим періодом 2021 року - це пов'язано з призупиненням роботи або виходом із РФ іноземних виробників.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Росстату.

Інша причина - скорочення в першому півріччі обсягів будівництва в цілому по країні.

Забудовники навесні відклали старт кількох проєктів, це змусило їх перенести та закупівлю ліфтів, заявила керівниця відділу моніторингу цін групи будівельних компаній "Гранель" Олена Миронова.

Зазначається, що на 30% знизилися обсяги фінансування регіональних програм капітального ремонту.

Американська компанія з виробництва ліфтів та ескалаторів Otis 27 липня заявила, що продала свій російський бізнес. Покупцем став російський холдинг S8 Capital Армена Саркісяна, який розробляє IT-рішення у фінсекторі, ритейлі, телекомунікаціях, електронній комерції та медіа.

Раніше російський Forbes писав, що у країні утворився дефіцит високошвидкісних ліфтів, які встановлюють у хмарочосах. Компанії Otis та фінська Kone виконували зобов'язання за наявними контрактами, але не укладали нові. Про зупинення роботи в Росії оголошувала також німецька ThyssenKrupp Elevator.

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Економічна правда