Уряд пропонує розширити перелік підприємств, чиї працівники  підлягають бронюванню

Кабінет міністрів підтримав внесення змін до закону про мобілізацію, якими пропонується розширити перелік установ і підприємств, чиї працівники підлягають бронюванню.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Після схвалення урядом законопроєкт потрапляє до парламенту, де повинен пройти голосування у двох читаннях.

Так, документ передбачає можливість бронювання для працівників:

органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;

на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання;

на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних Сил;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.

Як раніше пояснювала старша юристка юридичної фірми Eterna Law Маргарита Татарова, наразі закон передбачає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Проте потреби воєнного часу не завжди відповідали тому, що визначено у законодавстві. Наприклад, підприємство ще не отримало мобілізаційного завдання, проте вже забезпечує критичні нагальні потреби населення і держави. Відтак виникала потреба в адаптації законодавства до нових реалій.