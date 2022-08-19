НБУ викупив на міжбанку в резерви більше валюти, ніж продав

Національний банк цього тижня 15 - 19 серпня продав з резервів 122,43 млн доларів, а купив – 198,8 млн доларів, і таким чином повернувся до чистої купівлі валюти.

Про це йдеться в даних НБУ.

Від початку серпня обсяги продажу валюти Національним банком суттєво перевищувати обсяги купівлі. Так, чистий продаж коливася на рівні 400-500 млн доларів у два попередні тижні.

Від початку року НБУ продав вже 16,2 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3 млрд доларів та 110 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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Нагадуємо:

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Після корекції офіційного курсу гривні минулого тижня НБУ вперше з березня придбав на міжбанківському ринку 223,2 млн доларів – до цього моменту регулятору вдавалося за тиждень купувати близько 8 млн дол.