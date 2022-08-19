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В Україні вже зібрали понад 23 мільйона тонн зерна нового врожаю

П'ятниця, 19 серпня 2022, 18:54 - Анастасія Жарикова

В Україні намолотили 23,4 мільйона тонн ранніх зернових нового врожаю, зібраних на 55% засіяної площі – 6,1 мільйона гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Аграрії вже намолотили:

  • пшениці – 17,4 млн тонн;
  • ячменю – 5,3 млн тонн зерна;
  • гороху – 243,7 тис. тонн;
  • проса – 7,7 тис. тонн. 

За останніми даними, пшениці зібрано 91%, ячменю – 96 %, гороху – 97 %, озимого ріпаку – 98 %.

Лідерами зі збору врожаю є: 

  • Миколаївська область – 86 %;
  • Одеська – 85%; 
  • Волинська та Дніпропетровська – 70 %;
  • Кіровоградська – 60 %.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62,0 ц/га.

Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,0 млн тонн зерна. Вінниччини, Волинщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини  більше 1 млн тонн зерна кожна.

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