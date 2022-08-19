В Україні вже зібрали понад 23 мільйона тонн зерна нового врожаю
П'ятниця, 19 серпня 2022, 18:54 -
В Україні намолотили 23,4 мільйона тонн ранніх зернових нового врожаю, зібраних на 55% засіяної площі – 6,1 мільйона гектарів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Аграрії вже намолотили:
- пшениці – 17,4 млн тонн;
- ячменю – 5,3 млн тонн зерна;
- гороху – 243,7 тис. тонн;
- проса – 7,7 тис. тонн.
За останніми даними, пшениці зібрано 91%, ячменю – 96 %, гороху – 97 %, озимого ріпаку – 98 %.
Лідерами зі збору врожаю є:
- Миколаївська область – 86 %;
- Одеська – 85%;
- Волинська та Дніпропетровська – 70 %;
- Кіровоградська – 60 %.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62,0 ц/га.
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,0 млн тонн зерна. Вінниччини, Волинщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини – більше 1 млн тонн зерна кожна.
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Економічна правда