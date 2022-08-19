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Суд арештував приміщення гуртожитків на 450 мільйонів: належали громадянам РФ

П'ятниця, 19 серпня 2022, 18:38 - Анастасія Жарикова

Суд у Львові арештував приміщення гуртожитків підприємства, власниками якого є громадяни РФ, на суму понад 450 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом автотранспортних засобів, упродовж 2014-2016 років шахрайським шляхом привласнило кошти мешканців гуртожитків. Бенефіціарними власниками компанії є громадяни Росії.

Крім цього, компанія не провела розрахунки із виконавцями житлово-комунальних послуг, що призвело до виникнення заборгованості за водопостачання і водовідведення, а також утримання гуртожитків.

Наразі вирішується питання передачі приміщень в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами шахрайства, привласнення та розтрати майна, викрадення і привласнення офіційних документів, печаток та штампів, а також службового підроблення.



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