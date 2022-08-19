Мережа АЗС AMIC Energy назвала незаконним арешт її майна: погрожує міжнародними судами

Мережа АЗС AMIC Energy назвала незаконним і безпідставним арешт її майна та пригрозила Україні міжнародними судами.

Про це йдеться у заяві компанії.

Компанія стверджує, що Бюро економічної безпеки безпідставно звинуватило її як в ухиленні від сплати податків, так і у зв'язках з Росією.

"Ми вважаємо обидва звинувачення безпідставними та необґрунтованими, а в діях БЕБ вбачаємо ознаки умисного протизаконного тиску на іноземного інвестора. Ми категорично відхиляємо свавільні звинувачення БЕБ і будемо оскаржувати незаконне рішення про арешт в апеляційній інстанції", - йдеться у заяві.

"Спроба обґрунтувати арешт майна "податковими порушеннями" "АМІК УКРАЇНА" виглядає особливо абсурдною з огляду на дані Державної податкової служби України, згідно з якими наша компанія входить до 5-ки найбільших платників податків на 1 літр проданого палива.

Не менш надуманою та безпідставною є аргументація БЕБ щодо нібито російських бенефіціарів АМІК УКРАЇНА: у матеріалах слідства, з якими вдалося ознайомитися нашим юристам, звинувачення у наявності зв'язків з громадянами країни агресора обґрунтовуються шокуючим "беззаперечним доказом" – роздруківкою замовної статті п’ятирічної давності, опублікованої в 2017 році", - йдеться у позиції компанії.

Насправді, заявляють в AMIC, її власниками є громадяни Австрії Гюнтер Маєр, Йоханнес Клезль-Норберг, Андреас Зернетц і британець Гіллен Філіп Ендрю.

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"Якщо нам, як австрійському інвестору, і нашій репутації буде завдано шкоди, ми будемо захищати свої права як на національному, так і міждержавному рівні, включно, в разі потреби, з подачою позовів у міжнародний інвестиційний арбітраж та в ЄСПЛ", - заявив керуючий директор Гюнтер Майер.

Нагадаємо:

Суд наклав арешт на 308 об’єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов’язана з РФ – йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському "Лукойлу".

У БЕБ заявляють, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.

Слідство встановило, що службові особи підприємств упродовж 2015 - 2022 років штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є держава РФ та російська компанія. За даними джерел ЕП, йдеться про російську нафтову компанію "Лукойл". У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

У 2014 році "Лукойл" продав свою мережу АЗС та нафтобаз австрійській фірмі AMIC Energy, одним із засновників якої виявився колишній топ-менеджер "Лукойлу".

У 2015 році ПІІ "Лукойл-Україна" змінило назву на AMIC Ukraine.

Економічна правда