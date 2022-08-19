У Rollton змінився власник: законність угоди перевіряють СБУ й АМКУ

Антимонопольний комітет спільно зі Службою безпеки України з'ясовують обставин можливої зміни власника ТОВ "Меревен Фуд Європа" - компанії-виробника ТМ Роллтон.

Про це повідомляє АМКУ.

Йдеться про можливу зміну власника товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Європа" (м. Біла Церква, Київська обл.).

"Зокрема, розпочато перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час дій, що мають ознаки концентрації. Наслідком цих дій, можливо, стала зміна кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Маревен Фуд Європа" та суб’єктів господарювання, пов’язаних з ним відносинами контролю", - йдеться у повідомленні.

Комітет наразі встановлює:

чи є можлива зміна власника згаданої компанії концентрацією;

чи потребувала вона дозволу АМКУ;

чи є такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

чи мають ці дії ознаки намірів приховати реальних бенефіціарних власників чи їх зв’язок із РФ

Якщо факт порушення буде встановлено, на нового власника активів ТОВ "Маревен Фуд Європа" буде накладено штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) за рік, що передував року винесення рішення.

ТОВ "Маревен Фуд Європа" – відомий в Україні виробник продуктів швидкого приготування та кулінарної продукції високої якості під торговою маркою Роллтон.

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ТОВ "Маревен Фуд Європа" входить до міжнародної групи компаній Mareven Food Holdings (Cyprus), що спеціалізується на прямих інвестиціях в інфраструктурні проекти з виробництва продуктів харчування, додають в АМКУ.

За даними YouControl, засновником "Меревен Фуд Європа" наразі вказано не Mareven Food Holdings, як раніше, а Jelmond Ltd - іншу кіпрську фірму, засновником якої вказаний громадянин В'єтнаму Тран Туан Мінь.

Економічна правда