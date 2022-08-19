Shell скоротив виробництво на німецькому НПЗ через падіння рівня води у Рейні на тлі посухи

Нафтова компанія Shell заявила у четвер, що їй довелося скоротити виробництво на своєму німецькому нафтопереробному заводі Rhineland у Німеччині через падіння рівня води в річці Рейн.

Про це пише Reuters.

"Через низький рівень води в Рейні ми зменшили потужність Shell Energy and Chemicals Park Rhineland. Ситуація щодо постачання є складною, але ретельно керованою", - йдеться в заяві компанії.

Компанія не повідомляє, до якого рівня була скорочена потужність заводу, який може переробляти до 17 мільйонів тонн сирої нафти на рік, або 345 000 барелів на добу.

Зазначається, що Rheinland знаходиться в Кельні і забезпечує близько 10% потреби Німеччини в дизелі та бензині, 10% потреби в мазуті та 15% гасу для хімічної промисловості.

Агентство додає, що рівень води в річках Німеччини, у тому числі в таких великих водних магістралях, як Ельба та Рейн, критично впав минулого тижня через суху спекотну погоду, через це судноплавство обмежене.

Економічна правда