Курс валют на 19 серпня: готівкова гривня наближається до позначки 41 за долар

Курс гривні на чорному ринку 19 серпня продовжив ослаблення, котирування від початку тижня знаходяться за психологічною межею у 40 гривень і становлять 40,54 - 40,82 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на чорному ринку становить 40,74 - 41,02 грн, а у четвер, 18 серпня, коливався на рівні 40,54 - 40,82 грн. Готівковий курс гривні продовжив ослаблення, розпочате минулого тижня.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,8 грн (курс на 18 серпня – 39,9 - 40,57 грн);

Євро – 40,3 - 41,2 грн (курс на 18 серпня – 40,2 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,8 - 39,1 грн;

Ощадбанк – 39,75 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 40,6 - 41,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США