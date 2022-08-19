Повернулись на 7 років назад: продаж комбайнів в Україні рекордно знизився

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З січня по червень українські аграрії придбали 267 одиниць зернозбиральних комбайнів, що є найнижчим показником з 2015 року.

Про це свідчать дані асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Порівняно з 2021 роком обсяги продажу комбайнів впали в 2,4 раза – з 639 до 267 одиниць.

"Аналізуючи помісячну купівлю і показники на початку поточного року, варто відзначити доволі непогані передумови для зростання на ринку, або ж як мінімум втримання показника минулого року, але воєнні дії внесли свої корективи, й у багатьох аграріїв виникли проблеми з фінансуванням, доступністю коштів, було знищено чи вкрадено техніку, або поля з врожаєм розташовані на окупованих територіях чи спалені", – зазначив координатор комітету техніки УКАБ Олег Нестеров.

Він розповів, що за сім місяців 2022 року найбільше зернозбиральних комбайнів придбали аграрії Дніпропетровської та Запорізької областей – 36 та 25 одиниць відповідно.

В УКАБ пояснили, що на закупівлю техніки в Україні негативно впливають обмежені можливості залучити кредитні позики, а також відновлення податкових перевірок і штрафів.

Схожа тенденція спостерігається і серед інших видів техніки. Зокрема, закупівля тракторів знизилась більше ніж удвічі.

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"Відчутно, що в аграріїв починає поглиблюватися проблема з фінансами: дорога логістика, ресурси та низка інших факторів суттєво впливають на ціну продукції, яка часом нижча за собівартість, і, відповідно, аграрії вже працюють на збиток", – підсумував Нестеров.





