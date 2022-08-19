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Нацбанк розробив вимоги до кіберзахисту банків

П'ятниця, 19 серпня 2022, 11:11 - Анастасія Жарикова
 
НБУ

Національний банк розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Крім цього, Нацбанк актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Зокрема, регулятор унормував питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначив:  

  • основні засади функціонування системи кіберзахисту;
  • принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
  • вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
  • вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки банків.

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