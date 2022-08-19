Нацбанк розробив вимоги до кіберзахисту банків
П'ятниця, 19 серпня 2022, 11:11 -
Національний банк розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Крім цього, Нацбанк актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
Зокрема, регулятор унормував питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначив:
- основні засади функціонування системи кіберзахисту;
- принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
- вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
- вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки банків.