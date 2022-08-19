Депозити юросіб продовжують рости – Опендатабот

У липні сума розміщених депозитів юридичних осіб зросла на 4,6% та становила понад 766 млн грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Здебільшого ріст зафіксовано за рахунок зростання депозитів саме в іноземній валюті - 294 млрд грн в еквіваленті у липні проти 232 млрд грн у червні.

При цьому, депозити фізичних осіб також демонструють зростання. У липні сума вкладів українців зросла на 7,6% та сягла 844 млрд грн.

"Як й у випадку з депозитами бізнесу, ріст відбувся здебільшого за рахунок вкладень в іноземній валюті: 304 млрд грн в еквіваленті проти 248 млрд у червні", - йдеться у повідомленні.

"Збільшення портфелю депозитів в липні відбулося за рахунок росту курсу НБУ майже на 25%. Це і сприяло тому, що українці стали забирати вклади у гривні та почали переводити їх в іноземну валюту.

Таким чином ми спостерігаємо загальне збільшення мультивалютного портфелю депозитів по всій банківській системі", - зазначила директорка Департаменту малого бізнесу в АТ "ПУМБ" Олена Рудик.

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Економічна правда