Нафта дешевшає: занепокоєння щодо рецесії обмежує зростання цін

Ціни на нафту впали в п'ятницю після двох днів зростання, оскільки учасники ринку порівнювали занепокоєння щодо уповільнення світової економіки, яке може зменшити попит на паливо, з очікуванням скорочення поставок до кінця року.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 36 центів, або 0,4%, до 96,23 доларів за барель до 03:09 за Гринвічем після того, як у четвер вони підвищилися на 3,1%.

Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 90,29 долара за барель, що на 21 цент, або на 0,2% менше після зростання на 2,7% на попередній сесії.

Причини

У той час як позитивні щотижневі дані США підкріплюють оптимізм щодо покращення попиту на паливо в найближчій перспективі, тривалі побоювання щодо рецесії та можливе збільшення видобутку ОПЕК+, ймовірно, обмежать зростання цін на нафту, сказав аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда.

ВІДЕО ДНЯ

Зростання виробництва палива в США може частково компенсувати зниження експорту нафтопродуктів з Китаю цього року, оскільки Пекін надає перевагу місцевому ринку, щоб приборкати інфляцію.

Зазначається, що рекордний експорт сирої нафти зі США, відновлення видобутку в Лівії та постійний експорт з Росії та Ірану пом’якшили глобальні проблеми з поставками напередодні пікового ремонту нафтопереробних заводів.

Економічна правда