Торговців зобовʼязали приймати безготівку для оплати товарів і послуг: коли запрацює

Уряд зобовʼязав продавців товарів та послуг приймати безготівкові платежі, з 2023 року термінали стануть обовʼязковими для торговців у містах з населенням понад 25 тисяч осіб.

Про це йдеться у постанові уряду від 29 липня, пресслужба Європейської бізнес асоціації.

Так, відповідна постанова набула чинності 17 серпня. Вона передбачає забезпечення можливості торговцями здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари/послуги. Б

Вже з 1 січня 2023 року можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності ті торговці, які не почнуть приймати до оплати картки у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб.

3 1 січня 2024 року - у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб, а з 1 січня 2025 року - у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб.

Окремі умови передбачені для торговців – ФОПів-платників єдиного податку першої групи, торгових автоматів, виїзної торгівлі, продажу власноруч вирощеної або відгодованої продукції. Останні зобов’язані розпочати прийом оплати за товари з 1 січня 2026 року.

У ЄБА вітають таке рішення уряду та наголошують, що стимулювання розвитку платіжної інфраструктури для здійснення безготівкових операцій передбачено українським законодавством та Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

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Асоціація також переконана, що вимога є надзвичайно актуальною під час дії воєнного стану на всій території України.