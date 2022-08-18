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ЄС виділив $21 мільйон на ремонт комунальної інфраструктури в Україні

Четвер, 18 серпня 2022, 18:55 - Анастасія Жарикова

Єврокомісія надасть 21 мільйон доларів Програмі розвитку ООН на розчищення завалів від зруйнованої інфраструктури та відновлення комунальної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Представництва ЄС в Україні.

Також кошти використовуватимуть для виявлення та усунення нагальних екологічних загроз, для ремонту, відновлення та/або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих районів.

Мова йде про трансформатори, теплові пункти, водяні насоси, труби тепло- і водопостачання, системи знезараження води та обладнання для постачання відновлюваної енергії.

"Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, які постраждали від війни, є першочерговим, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проєкт спрямовано на відновлення об’єктів електро- та водопостачання, а також  теплопостачання. Це життєво важливі послуги, які забезпечують мешканцям гідне життя та комфорт", - заявила виконувачка обов'язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас зазначив, майбутній зимовий сезон буде суворим.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що у людей і влади є необхідна працююча інфраструктура", - додав він.

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